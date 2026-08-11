Вылов рыбы в Дагестане за полгода упал на треть

Вылов рыбы в Дагестане за январь–июнь 2026 года составил 15,4 тыс. т, сократившись более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда показатель достигал 23,3 тыс. т. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Основная доля улова — 13,3 тыс. т — приходится на каспийскую кильку. Годом ранее её добыча составляла 20,8 тыс. т. В ведомстве отметили, что рыболовством в регионе занимаются 89 организаций.

Главными причинами падения показателей названы неблагоприятные погодные условия и обмеление Каспийского моря: из-за снижения уровня воды косяки кильки сместились в зоны, где траловый метод вылова труднодоступен. Кроме того, обмеление негативно сказывается на прибрежном промысле, осложняя выход рыбаков в море, — особенно в северной части республики.

Мария Хоперская