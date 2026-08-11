Жители нескольких улиц в Ростове останутся без горячей воды с 10 по 13 августа

Жители нескольких улиц в Ростове-на-Дону останутся без горячей воды из-за плановых работ. Водоснабжение отключат с 10 по 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без горячей воды останутся жильцы следующих адресов: проспект Сельмаш (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 92), улица Металлургическая (дома 3, 15, 20, 201, 202, 203, 291, 292, 293, 110а, 110б), улица Селиванова (дома 23, 23а, 331, 47, 49, 64112, 66, 68д), проспект Шолохова (дома 31, 31е, 452, 51), проспект Мира (дома 7, 23, 24а).

Воду на указанный период также отключат в пределах: улица Новая, 5, улица Ильича, 44а, улица Поляничко, 4, улица Инструментальная, 2, улица 1 Конной Армии, 4е и 6д.

Мария Хоперская