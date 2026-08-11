Донские власти планируют запустить водный маршрут «Ростов —Таганрог—Мариуполь»

Власти Ростовской области прорабатывают открытие водного маршрута «Ростов — Таганрог — Мариуполь». Перевозки планируется осуществлять судоходной компанией «Дон», эксплуатирующей два судна — «Валдай» и «Метеор». Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

В 2025 году водным транспортом воспользовались 35 тыс. пассажиров, за семь месяцев 2026 года — около 23 тыс.

Помимо этого, для сообщения с Донецкой народной республикой прорабатываются пригородные железнодорожные перевозки по маршруту Ростов — Успенская — Иловайск. «Со стороны Ростовской области инфраструктура для запуска полностью готова», — отметил Слюсарь. В 2026 году регион получил шесть новых электропоездов, ещё пять ожидаются до конца года.

Мария Хоперская