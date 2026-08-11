В горах Сочи откроют три экстремальные экотропы

С 12 августа в горах Сочи туристам станут доступны три новых маршрута экстремальной сложности. Экотропы откроют на курорте Красная Поляна. Новые направления получили названия «Озеро Айсберг», «Перевал Аибга» и «Перевал Седой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все три маршрута рассчитаны на туристов, которые хотят посетить удаленные участки горной территории. Их относят к экотропам экстремального уровня сложности. Самостоятельное посещение маршрутов не предусмотрено: пройти их можно будет только в сопровождении гида.

Новые экотропы начнут работать с 12 августа. В их число вошли маршрут к озеру Айсберг, а также направления через перевалы Аибга и Седой. Таким образом, на курорте одновременно откроют три новых горных маршрута, рассчитанных на подготовленных туристов и предполагающих сопровождение гида.

Ранее Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник вошли в десятку наиболее популярных особо охраняемых природных территорий России по итогам весны. Сочинский нацпарк за этот период посетили 777 тыс. туристов. Кавказский заповедник принял 178 тыс. человек.

Открытие новых маршрутов на Красной Поляне расширит число доступных туристических направлений в горах Сочи. При этом все три новые экотропы будут иметь экстремальный уровень сложности и останутся доступны только в сопровождении гида.

Мария Удовик