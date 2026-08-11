Кубань вошла в число лидеров по числу владельцев участков под ИЖС

Краснодарский край вошел в число российских регионов с наибольшим количеством граждан, владеющих земельными участками для индивидуального жилищного строительства. В соответствующий перечень также вошли Московская и Ростовская области, Свердловская и Кемеровская области, а также Крым. Такие данные приводит Росреестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году площадь земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в России увеличилась на 17,2 тыс. га и достигла 1,36 млн га. Одновременно в стране выявили 198 тыс. га земель, которые могут вовлечь в жилищное строительство. Около 72% этой площади приходится на территории под ИЖС. В оборот за отчетный период вовлекли 34,2 тыс. га.

Основная часть земель населенных пунктов находится в государственной собственности. На частных владельцев приходится 26,7% таких земель, тогда как доля государства составляет 73,3%.

При этом структура земельной собственности в России менялась. Площадь земель, находящихся у граждан, сократилась на 722,2 тыс. га. Одновременно объем земель в собственности юридических лиц увеличился на 486,9 тыс. га.

Значительный объем земельного фонда страны приходится на федеральную собственность. Почти 95% федеральных земель относятся к лесному фонду. Общая площадь земельного фонда России составляет 1,7 млрд га.

«Ъ-Кубань» писал, что объем ввода частных домов на юге России в первом квартале 2026 года сократился на 16–58% в зависимости от региона, при этом наибольшее падение (на 58,9%) зафиксировали в Краснодарском крае, где ввели 553,8 тыс. кв. м ИЖС против 1,35 млн кв. м годом ранее. Эксперты связывают снижение с обвалом ипотеки, ростом ставок, увеличением затрат на материалы и логистику, а также с более осознанным подходом покупателей, которые теперь выбирают не просто дом, а качественную жилую среду с инфраструктурой, при этом стоимость квадратного метра продолжает расти.

Мария Удовик