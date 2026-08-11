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В Ставропольском крае продлили ограничения посещения лесов до 29 августа

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края продлило ограничения на пребывание граждан в лесах до 29 августа. В этот период запрещены въезд транспортных средств и проведение отдельных видов работ.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для ряда случаев предусмотрены исключения: сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, детских лагерей, санаториев, экологических троп и специально оборудованных мест отдыха, а также сбор ягод, орехов, грибов и других лесных ресурсов для личных нужд.

Ограничения введены в целях обеспечения пожарной безопасности. В крае действует особый противопожарный режим до 30 сентября.

Мария Хоперская

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