В Ставропольском крае продлили ограничения посещения лесов до 29 августа

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края продлило ограничения на пребывание граждан в лесах до 29 августа. В этот период запрещены въезд транспортных средств и проведение отдельных видов работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для ряда случаев предусмотрены исключения: сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, детских лагерей, санаториев, экологических троп и специально оборудованных мест отдыха, а также сбор ягод, орехов, грибов и других лесных ресурсов для личных нужд.

Ограничения введены в целях обеспечения пожарной безопасности. В крае действует особый противопожарный режим до 30 сентября.

Мария Хоперская