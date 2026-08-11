ГИБДД Дагестана предупредила водителей об опасной погоде 11 августа и рекомендовала воздержаться от поездок в горные районы республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным местного гидрометцентра, в понедельник в нескольких районах ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 20–23 метров в секунду. Из-за непогоды дороги могут быть размыты, видимость существенно снизится, а на асфальте будет быстро скапливаться вода.

Тем, кто всё же вынужден выехать, автоинспекторы советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. Особую осторожность следует проявлять на участках, где обычно застаивается вода. Кроме того, не рекомендуется парковаться под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями. Наиболее надёжным вариантом в ведомстве назвали отказ от поездок и ожидание окончания непогоды дома.

Мария Хоперская