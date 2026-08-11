Над 11 районами Ростовской области сбили более 60 БПЛА

В ночь на 11 августа над Ростовской областью силы ПВО уничтожили более 60 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

О работе ПВО отчитались в 11 районах: Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском.

В местах падения БПЛА зафиксировали несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе пламя охватило два небольших участка лесничества. В Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка. Все пожары были оперативно потушены.

Информация о пострадавших не поступала.

Мария Хоперская