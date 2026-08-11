«Артстройтехнология» займется реконструкцией здания цирка в Красноярске

Контракт на реконструкцию здания красноярского цирка ППК «Единый заказчик» подписала с ООО «Артстройтехнология». Документ размещен на портале госзакупок 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Стоимость работ составит 2,86 млрд руб. Контракт предусматривает выплату аванса в размере 0,86 млрд руб., или 30% от суммы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», победитель конкурса должен провести реставрацию за 1375 дней (более 3,5 лет) с даты заключения госконтракта. После завершения работ общая площадь здания должна вырасти с 8,85 тыс. до 11,85 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Артстройтехнология» зарегистрировано в Москве. В 2025 году компания, соучредителями которой указаны Александр Ушаков (51%) и АО «Финанс сити» (49%), получила чистую прибыль в 480,35 млн руб. при выручке 16,56 млрд руб.

Как писал «Ъ-Черноземье», ООО «Артстройтехнология» занимается реконструкцией здания цирка в Воронеже.

Валерий Лавский