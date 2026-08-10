Главные новости за 10 августа. Ростов-на-Дону и область

Правительство Ростовской области внесло изменение в постановление, регулирующее поддержку пострадавших субъектов предпринимательской деятельности. Поправки призваны исключить правовые коллизии, из-за которых предприниматели могли лишиться права на финансовую помощь. Согласно коррективам, включение бизнеса в списки для оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества в результате террористического акта либо при его пресечении правомерными действиями не может служить основанием для отказа во внесении сведений о предпринимателе в реестры, направляемые администрациями городских округов и муниципальных районов, а также в сводный реестр.

По итогам первого полугодия в топ-10 брендов по объему продаж в рублях в Ростовской области стал препарат от диабета и для снижения веса Тирзетта с долей 2,1% и объемом 549 млн руб. На второй позиции находится препарат из тоже группы Семавик (1,2%, 303 млн руб.), замыкает тройку Седжаро (0,9%, 223 млн руб.). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Следственный отдел по городу Батайску СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту отравления местных жителей в одном из заведений общественного питания (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, в августе 2026 года несколько жителей Батайска посетили заведение общественного питания, после чего почувствовали недомогание и обратились к врачам. С признаками острой кишечной инфекции за помощью обратились четыре человека: двое взрослых и двое несовершеннолетних.

В Ростовской области в 2026 году на развитие и ремонт дорожной сети направят 34,6 млрд руб. Из этой суммы 24 млрд руб. предусмотрено на содержание, ремонт и строительство региональных и межмуниципальных дорог, более 10 млрд руб. — на дороги местного значения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Начало строительства Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, который должен включать мусоросортировочный комплекс, площадку компостирования и новый полигон, перенесли с 2026 на конец 2027 года. Это создает риск невыполнения мероприятий регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» в текущем году. Об этом говорится в отчете министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области за первое полугодие 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Расчистку балки Темерник (Камышеваха) в Ростовской области не завершили в запланированные сроки после того, как подрядчик не выполнил условия государственного контракта. Работы на участке от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища перенесли на 2026–2027 годы, а в 2026 году предусмотренные на мероприятие бюджетные средства были сняты. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за первое полугодие 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».