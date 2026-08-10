Главные новости за 10 августа. Кавказ

В Ставропольском крае убрано 97,4% площадей, занятых пшеницей. Аграрии намолотили почти 9,1 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Жатву завершили в 11 округах края: Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Туркменском, Александровском, Буденновском, Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском и Кочубеевском.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Карачаево-Черкесии Алексея Каплунова за передачу представителю террористической организации сведений о сотрудниках колонии в Ставропольском крае и заключенных, отправившихся в зону СВО.

В Ставрополе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности за январь—июнь 2026 года достиг 59,2 млрд руб. Это на 19,5% больше, чем за тот же период 2025 года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Жители Ставропольского края за прошедшую неделю стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности около 50 млн руб. Об этом сообщили в региональном МВД. Один из случаев произошел в Туркменском округе. 78-летней женщине в мессенджере написал человек, представившийся ее руководителем, и предложил связаться с «представителями силовой структуры». Неизвестные убедили пенсионерку, что ей грозит уголовная ответственность за государственную измену.

По итогам первого полугодия 2026 года в Ставропольском крае рейтинг по объёму продаж препаратов в рублях возглавил препарат от диабета и для снижения веса Тирзетта с долей 2,1% и выручкой 351 млн руб. Вслед за ним в топ-5 вошли бренды Велгия (151 млн руб.), Семавик (146 млн руб.), Эликвис (135 млн руб.) и Форсига (128 млн руб.). Совокупная доля этих пяти брендов составляет более 6% рынка, что свидетельствует о концентрации значительной части выручки на сравнительно узком сегменте дорогостоящих препаратов.