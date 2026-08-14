Люди будущего будут отличаться внешне от наших современников

Известный британский антрополог, член Лондонского королевского общества сэр Артур Кит прочел в Королевском институте Великобритании лекцию «Темпы эволюции человека». В ней он предложил трезвую и логичную, хотя и неприятную визуализацию лица наших потомков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэр Артур Кит

Фото: University of Aberdeen Сэр Артур Кит

Фото: University of Aberdeen

Прежде чем прийти к своим сенсационным выводам, сэр Артур изучил и задокументировал сотни черепов из погребений разного времени — от фрагментов, предположительно датируемых 500-тысячными годами до нашей эры, до наших дней. Также он измерил головы и черты лица тысяч наших современников.

Его общий вывод: «Эволюция уже сейчас быстро работает над нашими лицами», можно подробно сформулировать следующим образом:

Объем мозга человека постоянно уменьшается. («Из имеющихся у нас ограниченных данных мы должны сделать вывод, что люди, населявшие Западную Европу в конце ледникового периода [10 000 г. до н. э.], значительно превосходили наших современников по размеру мозга. Что касается объема мозга в черепе, то увеличения не наблюдалось».) Небо цивилизованного человека уменьшается в размерах и сужается. Наши челюсти отступают назад. Наш нос становится острее, уже и сильнее выступает. Наши глаза сужаются и глубже врезаются в лицо. Наши скулы становятся менее выраженными. Все наше лицо сужается.

Теперь, если эти процессы будут продолжаться согласно графику Кейта, человеческая голова постепенно, но неуклонно начнет принимать новые пропорции.

У людей будущего будут маленькие мозги, редкие волосы, длинные, тонкие и выступающие носы, крошечные рты, узкие прищуренные глаза. Челюсти и скулы будут практически полностью отсутствовать.

Как изменится внешность людей в будущем, писал журнал Popular Science в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев