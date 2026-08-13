В новостях появляется история, что ИИ-модель «сбежала из песочницы», и это звучит как сюжет про восстание машин. Модель заперли в изолированной среде, поставили перед ней задачу, а она нашла лазейку, вышла в интернет и начала делать то, чего от нее никто не ожидал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В последние недели сразу несколько историй создали впечатление, что ИИ-модели начали самостоятельно «сбегать» из тестовых песочниц. OpenAI сообщила о случае, когда ее агент во время испытания нашел уязвимость в прокси, через нее получил доступ к интернету и дошел до инфраструктуры Hugging Face. Anthropic обнаружила три похожих эпизода с Claude, однако там причиной оказался доступ к интернету, который по ошибке оставили в тестовой среде. Китайская компания Moonshot AI оказалась в центре похожего кейса с моделью Kimi K3, которая, по данным проводивших тест исследователей, также сумела выйти за пределы песочницы, и, наконец, британский AI Security Institute в собственных испытаниях намеренно снял часть ограничений с моделей OpenAI и Anthropic и дал им возможность действовать в интернете, после чего агенты совершали несанкционированные правилами действия, включая попытки воздействовать на реальные системы. На первый взгляд все эти случаи говорят об одном: модели выходят из-под контроля,— но технически они принципиально различаются. Где-то модель действительно нашла неожиданный путь, а где-то сработала плохо настроенная изоляция, и именно эта разница актуализирует внимание к важному термину «харнесс». Это система, которая превращает вызов ИИ-модели в агентный цикл. Она не только ограничивает модель, но и организует ее работу, формирует контекст, предоставляет инструменты, исполняет вызов навыков, возвращает результаты модели, управляет циклом действий, хранит состояние и задает разрешения.

Пояс с ключами

Между языковой моделью и внешним миром почти никогда не существует прямой связи. Вокруг модели есть программная обвязка — харнесс. Она решает, что модель увидит, какие инструменты сможет использовать, сколько раз сможет попытаться выполнить задачу, сможет ли запускать код, читать и записывать файлы, обращаться в интернет, взаимодействовать с другими агентами и иногда даже менять себя.

«В самом широком смысле харнесс — это программная обвязка вокруг языковой модели, которая помогает ей решать какую-то задачу. Причем задача и сама обвязка могут быть практически любыми. Например, системы вроде Codex или OpenCode можно рассматривать как специализированные харнессы для программирования, потому что они не просто отправляют запрос модели и получают ответ, а организуют целый процесс работы, то есть дают ей доступ к коду и инструментам, позволяют запускать программы, проверять результат, исправлять ошибки и повторять попытку»,— объясняет Владислав Куренков, руководитель научной группы «Адаптивные агенты» Института AIRI. «Мы разделяем харнесс на два компонента. Это та обвязка, которая используется при верификации и оценке модели и ее дообучении, и обертка, которая позволяет использовать модель в каком-то бизнес-процессе или задаче»,— добавляет директор по технологиям MWS AI (входит в МТС Web Services) Артур Сахаров. «В этом смысле харнесс — это не произвольная программа и не слой бизнес-приложения. При этом в повседневном использовании встретить использование модели без какого бы то ни было харнесса тоже невозможно. Поэтому эти компоненты неразрывно связаны, и качество работы любого из них напрямую влияет на результат работы системы»,— продолжает он. Федор Минькин, технический директор фундаментальных моделей GigaChat «Сбера», добавляет, что термин еще не до конца устоялся и в принципе харнессом можно назвать любого ИИ-агента с набором инструментов. «Но чаще всего этот термин закрепляется за агентами, которые работают с файлами и командами консоли»,— уточняет он.

Харнесс может быть очень простым и статичным, например, давать модели промпт, вызвать ее, передавать результат другому инструменту и возвращать ответ пользователю, а может быть сложной системой, которая заставляет модель многократно решать задачу, проверять себя, пользоваться поиском и интерпретатором кода, выбирать между несколькими вариантами ответа или координировать работу нескольких агентов. Есть специализированные харнессы, например, для программирования, математики или научных задач. Есть более универсальные агентные системы. Есть и самоулучшающиеся харнессы, где программа вокруг модели способна перестраивать собственную стратегию.

Иногда исследователи намеренно снимают штатные ограничения, дают агенту инструменты и возможность действовать автономно и смотрят, что он будет делать ради достижения поставленной цели. Тогда обнаруживаются стратегии, которым модель никто специально не обучал, включая обход ограничений, сокрытие действий, попытки воздействовать на внешние системы или оставить инструкции для других автоматических агентов.

«В некоторых известных экспериментах никакого настоящего побега могло не быть вовсе: изолированный стенд просто оказался недостаточно изолирован. Если у песочницы по ошибке сохранился доступ к интернету, проблема заключается прежде всего в инженерии среды. Нейросеть не взломала границу, потому что фактически этой границы не было»,— отмечает Владислав Куренков. Здесь становится важен не только вопрос о том, что находится внутри весов модели, но и вопрос о том, какую систему создатели строят вокруг нее. Большинство экспертов сходятся во мнении, что поток новостей о «вышедших из-под контроля» моделей связан с планами гигантов по выходу на IPO, в то время как основное место в понимания трендов мира ИИ-систем занимает именно развитие харнессов.

Внутренняя и внешняя система

Один из основных выводов по результатам анализа экспериментов с песочницами заключается в следующем: чтобы сделать модель лучше, не обязательно делать лучше саму модель, иногда достаточно написать более эффективную программу вокруг нее. По словам Артура Сахарова, фокус на увеличении размера модели или создании более эффективных харнессов работает как маятник. «На текущий момент качество больших моделей достаточно высокое, и основное конкурентное преимущество можно реализовать за счет разработки более продвинутого харнесса. Спустя какое-то время этот маятник качнется в другую сторону, и более продвинутые модели на уровне обучения и выравнивания реализуют собой какую-то часть обвязки»,— объясняет эксперт.

В последние год-два стало заметно, что хорошо спроектированный харнесс способен существенно повысить результативность без дополнительного обучения самой модели. Раньше, если хотелось получить от языковой модели больше производительности на определенной задаче, естественным решением было дообучить ее, то есть собрать датасет, изменить веса и получить новую версию модели. Оказалось, что часть такого прироста можно получить, написав эффективную программную обвязку. Условно говоря, вместо того чтобы обучать модель еще 10%, можно дать ей правильные инструменты и научить ими пользоваться. Харнесс может заставить ее разбивать задачу на этапы, запускать код, проверять собственный ответ, делать несколько попыток, сравнивать результаты или обращаться к специализированным инструментам в нужной последовательности. В результате одна и та же модель начинает работать значительно лучше.

Поэтому многие современные достижения на сложных бенчмарках в математике, программировании и научных задачах все чаще зависят не только от качества самой языковой модели, но и от того, как выстроена обвязка вокруг. «Можно дать модели правильный инструмент. Можно заставить ее сначала составить решение, затем проверить его. Можно предоставить несколько независимых попыток и выбрать лучший результат. Можно разбить сложную задачу на этапы или запустить несколько экземпляров модели и заставить их критиковать друг друга. В результате та же самая языковая модель способна показать существенно лучший результат на конкретном наборе задач без изменения своих весов»,— объясняет Владислав Куренков.

Парадокс расширения

Чем больше возможностей получает харнесс, тем больше у агента точек, через которые он может взаимодействовать с внешним миром, включая интернет, файловые системы, код и API. Для производительности это преимущества, а для безопасности — новые потенциальные уязвимости. Иногда достаточно плохо настроенного окружения. «Если агенту случайно оставили интернет, то проблема находится не в нейросети. В других случаях исследователи намеренно снимают ограничения и проверяют, какие стратегии модель выберет для достижения цели. Это уже вопрос не столько о безопасности модели, сколько о безопасности всей связки в формате “модель, обвязка, инструменты, права доступа”»,— поясняет Куренков.

В таком раскладе становится важной разница между ограничением поведения и ограничением возможностей. Системный промпт может попросить модель не делать что-либо, а дообучение сделать отказ более вероятным, но ни то ни другое не является техническим запретом. Если агенту действительно нельзя совершать действие, надежнее не объяснять ему, почему оно запрещено, а просто не давать соответствующих прав.

Парадокс заключается в том, что харнесс, который превращает модель в более способного агента, должен одновременно не позволять ей воспользоваться этими способностями за пределами поставленной задачи. И чем автономнее становится система, тем меньше смысла оценивать безопасность только по тому, насколько хорошо сама модель соблюдает инструкции.

Современный подход постепенно смещается от вопроса «можно ли доверять этой модели?» к вопросу «что произойдет, если этой модели нельзя доверять?». Хорошая обвязка должна быть спроектирована с таким допущением.

В пенале не хватает линейки

В конечном итоге сообщество приходит к тому, что харнессы постепенно становятся отдельным объектом исследования. Это создает проблему, которая пока не имеет простого решения. Представим две системы, использующие одну и ту же языковую модель. Первая делает один запрос и получает ответ. Вторая заставляет модель сделать сто попыток, запускает код после каждой, анализирует ошибки, переписывает решение и в конце выбирает лучший результат. Вторая система почти наверняка окажется эффективнее. Но что именно будет измерено — качество модели или качество харнесса?

Артур Сахаров считает, что по отдельности эти компоненты не имеют смысла и оценивать можно только систему. «В каждой серьезной задаче мы подбираем достаточную по качеству и небольшую по размеру модель. Тут и используется харнесс, чтобы из генеративных моделей собрать предсказуемо работающую систему. В этой области как раз находится пространство для ноу-хау, проектирования и разработки. Мы постоянно сталкиваемся с задачами, которые пока не получается решить с наскока. И для таких приходится использовать самые большие и умные модели и рассчитывать, что таким брутфорсом мы закроем несовершенство харнесса, найдем лучший подход и дальше будем оптимизировать и упрощать. Так что справедливо и отношение, что модель определяет общий уровень интеллекта, особенно на первых стадиях реализации задачи»,— отмечает он.

Федор Минькин подчеркивает, что одна и та же модель на одном тесте может показывать разные результаты в зависимости от харнесса, который ее оборачивает: «Результаты могут отличаться на десятки процентов по качеству, времени работы, расходу ресурсов». По его словам, харнессы тестируют двумя способами. «Первый — через существующие агентные бенчмарки, например Terminal-Bench (задачи в терминале), SWE-bench (реальные баги из GitHub), BFCL (вызов инструментов) или TheAgentCompany (комплексные рабочие задачи). Второй — через специализированные тесты для сравнения связок модель и харнесс в одинаковых условиях. Например, HAL от команды Принстона и открытый фреймворк Inspect AI от AI Security Institute — оба созданы, чтобы отделить способности модели от качества обвязки. Кроме точности важна цена решения: сколько токенов и шагов тратится, насколько стабилен результат при повторных запусках. Для честного сравнения нужны одна версия модели, одинаковый набор инструментов и бюджет на вычисления»,— отмечает эксперт.

По словам Владислава Куренкова, учет вычислительного бюджета при сравнении усложняет ситуацию. Один харнесс может использовать модель один раз, другой — десять раз, третий — тысячу. Один может подключать внешние инструменты, другой — несколько разных моделей. А самоулучшающаяся обвязка способна еще и менять собственный алгоритм работы в процессе решения задачи.

«Нужно учитывать не только конечный результат, но и то, какими ресурсами и каким количеством действий этот результат был получен: число вызовов модели, вычислительный бюджет, количество итераций, используемые инструменты, стоимость и воспроизводимость результата»,— размышляет Куренков.

Сегодня разработчики часто сводят сравнение моделей и агентов к какому-то числу в рамках отдельного бенчмарка. Это позволяет сказать, что один агент лучше другого на математической или программной задаче, но гораздо сложнее понять, за счет чего именно возникает это преимущество — собственно возможностей модели или особенностей системы, построенной вокруг нее. Поэтому важнее не столько стремиться к одному унифицированному тесту, сколько выстраивать более комплексную систему оценки, которая позволяет разделять эти факторы и лучше понимать, из чего складывается итоговый результат.

«Отдельные бенчмарки для харнессов сегодня необходимы. Существующие бенчмарки оценивают только “интеллект” базовой модели в статике, но не учитывают задержки, надежность вызовов инструментов, стоимость токенов, параллелизм и поведение системы в реальных сценариях под нагрузкой. Стандартные тесты показывают, насколько хорошо обучена нейросеть. Проверяют знания и логику самой модели. Работают в идеальных условиях без внешнего окружения. Показывают верхний предел возможностей ИИ. Специальные тесты для обвязок проверяют реальную работу ИИ как готового продукта»,— делится Михаил Пукемо, младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» Института ИИ МГУ и Центра ИИ МГУ.

Без стандартов оценки харнессов есть риск принимать рост эффективности обвязки за рост интеллекта модели. Причем такие бенчмарки нужны не только для оценки производительности. Они могли бы стать инструментом безопасности. Если харнесс способен дать модели новые способности, нужно заранее проверять, какие именно способности он добавляет.

По мнению Михаила Пукемо, разделение оценки моделей и харнессов может привести к фундаментальному пересмотру того, что мы называем интеллектом ИИ. «Понятие способности модели не исчезнет, но сузится до ее чистых математических и когнитивных свойств, в то время как харнесс заберет себе функции исполнительного контроля. Границу между ними можно будет провести через разделение на кристаллизованный интеллект и операционную систему. Способность модели — это потенциал мышления и глубина понимания абстракций, но не сам процесс решения прикладной задачи. Если очистить оценку модели от влияния качественного промптинга, цепочек рассуждений и внешних баз данных, под способностями модели будут пониматься три базовых параметра. Первый — способность мгновенно понимать новые правила, паттерны и логику из нескольких примеров прямо на лету внутри одного запроса и без дообучения весов. Второй — глубина и качество внутренних представлений, а также то, насколько точно модель улавливает скрытые связи между концептами, метафорами, физическими законами или логическими абстракциями. Третий — базовая способность генерировать грамматически корректный, структурированный код или текст и строго следовать формату, например JSON, без внешней валидации»,— резюмирует эксперт.

В этом смысле история со «сбегающими» моделями актуализирует не столько вопрос о безопасности самих нейросетей, сколько становится напоминанием о том, что ИИ-сообщество создает все более сложные машины поверх моделей, но пока не имеет полноценной системы их измерения. «Если следующий этап развития ИИ действительно будет связан с более умными харнессами, то одним из главных исследовательских вызовов станет создание тестов, которые позволят честно сравнивать их возможности, стоимость и безопасность. Иначе мы будем знать, какая модель лучше, но не будем понимать, какая система на ее основе действительно лучше и почему»,— заключает Куренков.

Елизавета Певная