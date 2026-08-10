Метр на метр не приходится

Рынок жилья Ростовской области вошел в фазу структурной перестройки: высокая стоимость ипотеки и изменение условий льготных программ перенаправили покупателей с новостроек на вторичный рынок. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты считают, что сектор ожидает не обвал цен, а длительная трансформация, выход из которой будет зависеть от траектории ключевой ставки Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рынок жилья Ростовской области в 2026 году вошел в фазу структурной трансформации. При рыночной ипотечной ставке на уровне 18–19% заемщики все чаще выбирают вторичный рынок: там стоимость квадратного метра составляет в среднем 96,8 тыс. руб., что на 13–15% ниже, чем в новостройках, где «квадрат» достигает 120 тыс. руб., сообщили «Ъ-Ростов» аналитики отрасли.

Девелоперы столкнулись с давлением избыточного предложения и вынуждены стимулировать продажи рассрочками, субсидированием ставок и скрытыми дисконтами. Однако массового обвала цен участники рынка не ждут: высокая себестоимость строительства и дорогие заемные средства ограничивают возможности застройщиков.

Председатель Совета директоров Корпорации недвижимости «Асториус», глава Комиссии по инвестициям в недвижимость Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ Екатерина Авдеева считает, что текущая ситуация является не классическим охлаждением, а результатом трансформации структуры спроса.

«Динамика рынка Ростовской области разнонаправленная. Объем ипотечного кредитования в регионе вырос в 2,1 раза в денежном выражении, однако средняя ставка в марте составила 8,8% (+2,2 п.п. год к году) из-за роста доли рыночной ипотеки и снижения спроса на льготные программы. Средняя сумма займа достигла 4,5 млн руб. При этом в кредит покупается 79% новостроек и лишь 26% объектов на вторичном рынке. После ужесточения условий семейной ипотеки с 1 февраля покупатели стали чаще выбирать готовое жилье, где шире выбор и больше возможностей для торга», — отмечает госпожа Авдеева.

По данным эксперта, одновременно строительная отрасль столкнулась с ощутимым ростом издержек: за первое полугодие расходы на возведение жилья в Ростове-на-Дону увеличились на 12–18% год к году из-за дефицита кадров и роста зарплат почти на треть. При этом объем проектного финансирования в регионе достиг 227,2 млрд руб., а средневзвешенная ставка для застройщиков ЮФО составила 13,4%.

«По нашим оценкам, в 2026 году до 50–60% ростовских застройщиков рискуют остаться без операционной прибыли. Среди главных рисков — затоваривание: в Ростове-на-Дону скопилось свыше 55 тыс. нераспроданных квартир на фоне падения ввода жилья на 30,4%. Из позитивных трендов — сокращение разрыва цен между первичкой и вторичкой до 13–15% и активизация слияний и поглощений: слабые игроки уходят под крыло сильных», — подчеркивает Екатерина Авдеева.

По ее прогнозу, оживление рынка возможно при снижении ключевой ставки до 12–12,5%, что опустит рыночную ипотеку к 15% и подтолкнет переток средств с банковских депозитов в недвижимость.

Вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко полагает, что первичный рынок Дона держится за счет семейной ипотеки, пока вторичный сектор стагнирует из-за заградительных рыночных ставок. По его словам, заемщики стали сдержаннее, а правило «одна семейная ипотека — в одни руки» ощутимо урезало объемы продаж.

«Застройщики адаптируются и осторожнее выводят новые проекты. Для поддержания спроса задействованы рассрочки, субсидированные программы и спецпредложения на готовую недвижимость. При этом существенного снижения цен ждать не стоит: удорожание стройматериалов, оборудования, логистики, труда и проектного финансирования задает высокий уровень издержек. Впрочем, и для ощутимого роста цен предпосылок нет. На июнь 2026 года фактический объем строительства в регионе составил 3,335 млн кв. м. Из них около 61% предложения (1,37 млн кв. м) имеет срок реализации остатков более пяти лет, а по отдельным объектам — свыше десяти. Это свидетельствует о жесткой конкуренции»,— сказал господин Кравченко.

Член Ассоциации Гильдии риелторов России, сертифицированный брокер Юннеса Смердова указывает, что именно стоимость кредитования стала ключевым фактором, разделившим рынок на два сегмента.

«Покупатели, которые не могут воспользоваться льготной ипотекой, переключились на готовое жилье. На первичном рынке продажи серьезно просели: застройщики столкнулись с критическим профицитом, а доля нераспроданных лотов достигла 71,6%», — комментирует госпожа Смердова.

По ее информации, несмотря на сдерживающую рыночную ставку, январский ажиотаж перед ужесточением условий семейной ипотеки позволил средневзвешенной ставке удержаться на отметке 8,8%. Сейчас застройщики избегают прямого снижения прайсов, уходя в скрытые дисконты, субсидирование и гибкие рассрочки. С начала года «квадрат» в новостройках Ростова подешевел на 4,5%, а на вторичке — всего на 0,1% за второй квартал.

«Центробанк уже скорректировал ставку до 14%. По оптимистичным прогнозам, к концу года она может опуститься до 13,75%, тогда рыночная ипотека приблизится к 16%. Однако мгновенного оживления ждать не стоит: деньги с депозитов вернутся в недвижимость с задержкой», — считает эксперт.

Генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев также считает, что рынок переживает структурную деформацию, а не полноценный спад.

«Доля сделок на первичном рынке жилья в Ростовской области увеличилась с 56% в 2024 году до 76% по итогам 2025 года. Зависимость новостроек от льготных программ достигла критического уровня. При этом формального охлаждения цен нет: Ростов-на-Дону вошел в перечень городов с наиболее умеренным ростом цен на вторичном рынке — по данным аналитического центра Домклик, прирост составил 0,9% за прошлый год при средней стоимости 105,1 тыс. руб. за кв. м», — говорит собеседник издания.

Как считает Антон Баксараев, возобновление роста спроса возможно при выполнении главного условия — снижении ключевой ставки ЦБ до 12%. Это активизирует отложенный спрос, прежде всего, на вторичке и среди категорий, не охваченных семейной ипотекой. Однако ускорение спроса при ограниченном объеме новых запусков может спровоцировать новый виток роста цен.

Нурий Бзасежев