Экс-главу компании в КБР обвиняют в хищении 14,7 млн рублей кредитных средств

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия по оптовой продаже круп, которого подозревают в мошенничестве с кредитными средствами. Об этом сообщает МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в 2024 году мужчина, занимая должность гендиректора, совместно с неустановленными лицами предоставил банку ложные сведения о целях получения кредита. На основании представленных документов компании одобрили заем на 14,7 млн рублей. После получения средств глава предприятия перечислил их на подконтрольные счета, а затем распорядился деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере.

Валерий Климов