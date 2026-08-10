В КБР застройщика заподозрили в незаконном привлечении 8 млн рублей дольщиков

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, которого подозревают в незаконном привлечении денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома. Об этом сообщает СУ СКР по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2021 года застройщик начал строительство многоэтажного дома в поселении Шалушка Чегемского района. При этом договоры об участии в долевом строительстве не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Несмотря на это, застройщик получил от шести граждан и израсходовал их денежные средства. Общая сумма составила 8 млн рублей.

В дальнейшем взятые на себя обязательства компания не выполнила, а строительные работы не завершила.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ — привлечение денежных средств граждан для строительства с нарушением требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

Валерий Климов