Главные новости за 10 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежский завод «Тяжмехпресс» перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки заказов. По данным «Ъ-Черноземье», переход ТМП на четырехдневку является антикризисным решением на время некоторого сокращения производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова получила визу для участия в чемпионате Европы в Загребе. Хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение и выдала въездные документы четырем из девяти членов сборной России по спортивной гимнастике.

В медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 142 человека, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. Состояние 12 из них врачи характеризуют как тяжелое — пациенты находятся в реанимации.

В Липецке волонтеров вновь выведут на заправки, сообщил мэр города Михаил Щербаков. Волонтеры «будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей».

Дорогу после ДТП с курским замгубернатора обновит воронежская фирма за 383 млн. Контракт заключили с единственным участником конкурса — ООО «Газ ресурс». По данным полиции, именно на этой дороге 9 июля произошло ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. В аварии погибла 15-летняя девушка.

Сергей Аношин возглавил орловский филиал «РИР Энерго». . Господин Аношин ранее работал управляющим директором орловской «Квадры» с января 2023-го по январь 2025-го. Кресло руководителя филиала он тогда занял после Сергея Филатова.

Тамбовская фирма взяла второй контракт на защиту липецких мостов от терактов. Контракт достался ООО «Подразделение транспортной безопасности "Восток"» Андрея Козлова и Анатолия Маренкова за 76 млн руб.

Егор Якимов