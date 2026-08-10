Главные новости за 10 августа. Новороссийск

В Новороссийске 10 августа около 13:06 объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В Геленджике объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Выход в море всех плавсредств закрыт, также жителям ограничили доступ к пляжам, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

В июле Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта по альтернативным маршрутам из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного после серии атак БПЛА.

Турция возобновила выдачу разрешений на проход судов через проливы в направлении Черного моря, в том числе к российским портам.

На набережной Новороссийска меняют торговые павильоны и ремонтируют просевшее плиточное покрытие. На обновление 2 тыс. кв. м тротуара предусмотрено 2,7 млн рублей.

В Новороссийске по состоянию на 09:00 10 августа топливо отпускают 28 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города. На всех работающих АЗС действуют ограничения, введенные собственниками: топливо продают только в баки автомобилей и не более 30–50 литров на одну машину

Владелец турецкого сухогруза Reyhan Sar, при атаке на который погиб член экипажа, готовит обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против Украины. По данным издания, обращение готовят судовладелец T ve O Denizcilik и 15 членов экипажа.