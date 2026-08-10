Главные новости за 10 августа. Сочи

В Сочи из-за логистических сложностей на отдельных АЗС снизились запасы топлива, поставщики ввели суточные лимиты на отгрузку для равномерного распределения ресурса, однако это привело к повышенному спросу. Власти призвали водителей не создавать ажиотаж и заправляться по мере необходимости, заверив, что ситуация находится под контролем.

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 10 и 11 августа местами ожидаются грозы, а на 10 августа прогнозируют сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 20–22 м/с. Муниципальные службы перевели на усиленный режим работы, ситуацию контролирует городской оперштаб.

В Сочи бывшего заведующего отделением судмедэкспертизы приговорили к 5 годам колонии за подмену гистологического материала погибшего. В мае 2024 года он заменил образцы, из-за чего смерть ошибочно связали с болезнью, хотя повторная экспертиза показала, что причиной стала черепно-мозговая травма.

Новым начальником управления по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи назначили Олега Сурикова. Ранее этот пост занимал Руслан Ващенко, который ушел по собственному желанию в июле.

Сочи, Анапа и Геленджик вошли в топ-5 популярных направлений для отдыха с питомцами в августе 2026 года: Сочи занял первое место (13% бронирований), Анапа — третье (6%), Геленджик — четвертое, уступив вторую позицию Санкт-Петербургу, а пятую — Ялте. В Сочи летом работают около 180 пляжей, 250 туристических объектов, 107 маршрутов и девять новых достопримечательностей.