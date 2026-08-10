В Батайске на 30 суток приостановили работу кафе после отравления четырех посетителей

Батайский городской суд Ростовской области приостановил работу кафе «Парк культуры VAN» на 30 суток после того, как у четырех его посетителей выявили сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о массовом отравлении у людей, посещавших заведение. Во время санитарно-эпидемиологического расследования специалисты выявили нарушения санитарных требований к работе кафе. По итогам проверки ведомство составило протокол о временном запрете его деятельности.

Речь идет о предприятии общественного питания ООО «Гурман», расположенном в Батайске на улице Кирова, 51а. Роспотребнадзор рекомендовал людям, которые посещали кафе 1 августа и позднее, обратиться к врачу при появлении симптомов отравления. О случаях заболевания посетителей также попросили сообщать в отдел эпидемиологического надзора ведомства.

Суд признал ООО «Гурман» виновным по ст. 6.6 КоАП РФ — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения — и назначил административное приостановление деятельности сроком на 30 суток. Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту выявления сальмонеллеза у четырех посетителей кафе.

Валерий Климов