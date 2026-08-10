Два проекта из Ростовской области победили во всероссийском конкурсе благоустройства
Победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по итогам отбора 2026 года объявили на XI форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Проекты благоустройства общественных пространств в Усть-Донецком и Константиновске получат федеральное финансирование по 80,6 млн рублей каждый. В Усть-Донецком благоустроят пешеходную зону на улице Строителей площадью 1,8 га. Там установят наружное освещение и арт-объекты, оборудуют детские площадки и теннисные столы. Пространство планируют использовать для отдыха, спортивных и культурных мероприятий.
В Константиновске работы пройдут на общественной территории в микрорайоне КГУ-1 площадью 0,8 га. Ее разделят на зоны для активного отдыха и спокойных прогулок. Здесь появятся настилы для занятий йогой, тактильные маршруты и уличная библиотека.
На реализацию каждого проекта из федерального бюджета направят по 80,6 млн рублей. Также предусмотрено софинансирование из областного бюджета. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».