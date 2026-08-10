Инвестиции предприятий района Воронежской области в 2025-м выросли до 6,5 млрд

В 2025 году инвестиции в основной капитал Новохоперского района Воронежской области достигли 6,5 млрд руб., увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава района Виктор Королев на совещании с губернатором Александром Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Значительная часть вложений — 5,6 млрд руб. — приходится на сектор АПК. Также в муниципалитете на 13% вырос валовой внутренний продукт — до 34,5 млрд руб. Отмечается, что основой экономики района остаются сельское хозяйство и переработка.

К примеру, в прошлом году завершилась модернизация АО «Елань-Коленовский сахарный завод» — лидера в регионе по производству сахара из свекловичного сырья. Объем производства — 200 тыс. т за сезон. Переработка на заводе выросла с 5 до 10 тыс. т свеклы в сутки, а выработка сахара — до 1,6 тыс. т в сутки. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб.

Еще 1,1 млрд руб. было вложено в модернизацию ООО «Этанол Спирт». На предприятии построили новые линии по производству спирта из крахмалосодержащего сырья, собственную ТЭЦ, цех по переработке зерновой барды и углекислотный цех мощностью 25 т углекислоты в сутки.

Господин Королев добавил, что в четвертом квартале 2026 года запланировано открытие комбикормового завода ГК «Агроэко» мощностью 1 тыс. комбикормов в сутки. Инвестиции в проект составляют 7 млрд руб. Кроме того, в этом году планируется ввод в эксплуатацию двух свинокомплексов — в селе Русаново и деревне Ивановка. Производительность каждого — 15 тыс. т мяса в год. Вложения — 4 млрд руб.

В 2025 году в большинстве областей Черноземья инвестиции в основной капитал предприятий, напротив, упали. В Воронежской области в целом объем вложений достиг 348,5 млрд руб., что составило 88,9% к уровню предыдущего года.

Подробнее о причинах такой динамики — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов