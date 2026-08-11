Спикер пошел на контакт

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после непродолжительного перерыва вернулся в интернет-пространство. Пока только в отечественную сеть «ВКонтакте». Заполнять профиль спикеру ЗакСа пришлось с чистого листа. Старые посты не сохранились, зато остались «друзья» и подписчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первым депутатом Законодательного собрания Петербурга, вернувшимся в социальные сети после массового исхода парламентариев из медиапространства, стал председатель парламмента Александр Бельский. Днем 10 августа он поприветствовал подписчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и пообещал снова рассказывать о своей деятельности. По словам господина Бельского, ему удалось «восстановить» доступ к странице. Он удалил профиль в ночь на 5 августа — одновременно с большинством коллег.

«Вы уже в курсе, что несколько дней назад мой аккаунт, как и страницы ряда депутатов, оказался под угрозой из-за серии скоординированных атак. Сейчас контроль полностью возвращен, но прежние публикации, к сожалению, недоступны. Поэтому начинаю с чистого листа. Как и прежде, буду рассказывать о работе парламента, знаковых встречах и решениях»,— говорится в первой публикации на странице господина Бельского.

Также он обновил аватар и опубликовал руководство для пользователей, посетивших его страничку. Всего в «Правилах комментирования» 16 пунктов, за нарушение которых господин Бельский будет удалять спорные высказывания. Среди них, например, клеветническая информация, призывы к свержению существующего строя и нецензурная лексика. Также комментарии будут удалять за «капс», использование латиницы вместо кириллицы и флуд. Для злостных нарушителей — бан. На момент подготовки материала с правилами ознакомились 13 пользователей. У Александра Бельского в соцсети 8,1 тыс. подписчиков и 1,6 тыс. «друзей».

Господин Бельский публично не рассказывал, как именно и какой из его аккаунтов пострадал от действий злоумышленников. О том, что его ресурсы также подверглись «скоординированной атаке», стало известно непосредственно в день возвращения Бельского в VK. Ранее председатель Заксобрания говорил, что от действий неизвестных пострадали «несколько страниц» депутатов, не уточняя, чьих именно и на каких платформах.

На фоне «атаки» депутаты начали массово удалять свои соцсети в ночь на 5 августа. Чистке подверглись каналы в Telegram, профили в VK и в национальном мессенджере Max. Как объяснял спикер ЗакСа, такие меры приняли, чтобы не допустить распространения недостоверной информации от имени депутатов Заксобрания. К тренду тогда присоединились некоторые участники сентябрьских выборов. В беседе с «Ъ Северо-Запад» несколько парламентариев рассказали, что надеются восстановить страницы и накопленный с годами контент, правда, не все площадки предоставляют такую возможность. Вернуть публикации в Telegram-каналах не получится, пожаловался один из депутатов.

Уход политиков из соцсетей по времени совпал с судебным разбирательством между депутатом Законодательного собрания Михаилом Амосовым и кандидатом в ЗакС от партии «Новые люди» Юрием Куликовым. Оба намерены побороться за депутатский мандат от 6-го избирательного округа. Амосов обратился в суд с требованием снять своего оппонента с выборов из-за публикации в соцсетях. Истец потребовал отменить регистрацию кандидата за нарушение авторских прав. В одном из роликов господин Куликов использовал музыкальную композицию, не указав авторство. Суд первой инстанции просьбу удовлетворил, но Юрий Куликов добился отмены решения и смог восстановиться в качестве кандидата.

Константин Леньков