Сочи возглавил рейтинг отдыха с питомцами

Сочи, Анапа и Геленджик вошли в пятерку наиболее популярных направлений для отдыха с домашними животными в августе 2026 года. Рейтинг составил сервис бронирования отелей и квартир «Твил» на основе данных о бронированиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

Первое место занял Сочи. На курорт пришлось 13% бронирований поездок с питомцами. Вторую позицию занял Санкт-Петербург с долей 7%. Анапа оказалась на третьем месте — 6% бронирований. Следом расположился Геленджик. Пятое место в рейтинге заняла Ялта.

Таким образом, три из пяти наиболее востребованных направлений для путешествий с домашними животными в августе находятся в Краснодарском крае. Ранее сервис анализировал ранние бронирования и определял наиболее востребованные направления для отдыха вне побережья в августе 2026 года.

В Сочи летом открыли около 180 пляжей. Они могут одновременно принять до 300 тыс. отдыхающих. На курорте также работают около 250 объектов туристического показа, включая природные территории.

Для туристов доступны 107 маршрутов общей протяженностью более 150 км. Они проходят по территории Сочи и национального парка. В летнем сезоне во всех районах города также открыли девять новых достопримечательностей и объектов, которые постепенно набирают популярность среди жителей и отдыхающих.

Мария Удовик