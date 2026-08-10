В Ярославле пройдут военные учения

В Ярославле с 10 августа по 5 сентября на полигоне полуострова Норский пройдут плановые армейские тактические занятия. Об этом сообщила мэрия города в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волга в Ярославской области

Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ Волга в Ярославской области

Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

Военнослужащие будут отрабатывать навыки организации железнодорожных переправ через Волгу. Это штатная учебная ситуация, проводимая регулярно для поддержания боевой готовности личного состава в сложных условиях. Администрация заранее информирует о мероприятиях, чтобы не вызвать у жителей беспокойство.

«Мы заранее рассказываем об этом, чтобы вы знали о происходящем и не волновались, если увидите людей в форме или услышите информацию об учениях. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и делитесь этой информацией с соседями, особенно со старшим поколением»,— подчеркнули в мэрии.

Антон Голицын