В Черноземье 12 августа ожидается теплая погода, до +24°C

В среду, 12 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны порывы ветра до 17 м/с. Температура будет варьироваться от +11°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем поднимется до +24°C, вечером опустится до +20°C, а ночью будет +13°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем воздух прогреется до +23°C, вечером ожидается +20°C, а ночью температура сохранится на уровне +14°C. Ветер до 6 м/с.

В Курске утром ожидается +18°C, днем — +21°C, вечером — +18°C, а ночью — +12°C. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +18°C, а ночью — +13°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром ожидается +15°C, днем — +19°C, вечером — +16°C, а ночью — +11°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром будет +20°C, днем — +23°C, вечером — +19°C, а ночью — +13°C. Ветер до 5 м/с.

Денис Данилов