Ростовская транспортная прокуратура выявила подлог в железнодорожных закупках

Ростовская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о закупках товаров, работ и услуг в Северо-Кавказском филиале АО «Федеральная пассажирская компания». Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело (по ч. 5 ст. 327 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Поводом для проверки стал конкурс на оказание клининговых услуг на объектах железнодорожного транспорта с ценой контракта свыше 25 млн руб. В ходе проверки выяснилось, что одна из коммерческих организаций включила в конкурсную заявку фиктивные документы, якобы подтверждающие наличие квалифицированных сотрудников.

Транспортный прокурор вынес постановление, которое вместе с материалами проверки направлено в орган дознания. Расследование продолжается.

Заявка недобросовестного участника конкурса отклонена, добавили в ведомстве.

Мария Хоперская