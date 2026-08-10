Орловцам списали 43 млн рублей через внесудебное банкротство в МФЦ

С января по июль 2026 года 138 жителей Орловской области завершили процедуру внесудебного банкротства, в результате чего им списали 42,6 млн руб. Об этом сообщил директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области Павел Калугин на еженедельном совещании в правительстве региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За этот период орловцы подали 386 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Всего в поданных заявлениях жители области просили списать в общей сложности 71,6 млн руб. Господин Калугин подчеркнул, что чаще всего за списанием долгов обращаются пенсионеры — 42% всех заявителей.

В первом полугодии 2026 года число внесудебных банкротств физлиц уменьшилось в большинстве регионов Черноземья. К примеру, только в Курской области количество таких процедур сократилось на 40% — с 345 до 208.

Подробнее о динамике внесудебных банкротств в первом полугодии 2026-го — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова