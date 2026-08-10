Бывший завод «Прибор» в Ростове выставили на торги за 1,14 млрд рублей

В Ростове выставили на продажу бывшую площадку завода «Прибор» в Первомайском районе. Стартовая цена объекта на Беломорском, 98 и 98б — 1,14 млрд руб. Для участия в торгах требуется задаток в размере 114 млн руб. Победитель будет определен 21 августа, о чем свидетельствуют данные электронной площадки ЭТП.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЭТП.РФ Фото: ЭТП.РФ

В лот входит земельный участок площадью почти 6,3 гектара, предназначенный для размещения производственных объектов. Основу комплекса составляет производственный корпус площадью более 37 тысяч квадратных метров. Помимо него, покупатель получит административные помещения общей площадью почти 10,5 тысячи квадратных метров, котельную, кузницу, очистные сооружения, резервуары, собственную скважину и около 16 тысяч квадратных метров внутризаводских дорог. Вид разрешённого использования земли — эксплуатация производственных помещений.

Ростовский завод «Прибор» начал работу в 1965 году. Предприятие специализировалось преимущественно на выпуске радиоэлектронного оборудования для Министерства обороны, в том числе для ВМФ и ПВО. В период наибольшего расцвета на военную продукцию приходилось около 80% производства.

Мария Хоперская