В Тамбовской области открыли памятник преподобному Силуану Афонскому

В рабочем поселке Новая Ляда Тамбовской области на территории храма преподобного Силуана Афонского сегодня состоялось торжественное открытие памятника святому. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

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В открытии принял участие советник председателя РВИО Ростислав Мединский (отец помощника президента и экс-министра культуры РФ Владимира Мединского). В обществе уточнили, что идея установки памятника принадлежит лично господину Мединскому-старшему.

В РВИО считают, что памятник станет новым местом притяжения для паломников и туристов, интересующихся духовным наследием Тамбовщины. Авторами монумента являются местные скульпторы — Михаил и Дмитрий Салычевы.

Также за счет жителей Тамбовского округа и меценатов была благоустроена прилегающая к храму территория. Как отмечают в РВИО, дата мероприятия была выбрана не случайно — 10 августа Русская православная церковь чтит Собор Тамбовских святых.

Преподобный Силуан Афонский (в миру Семен Иванович Антонов) родился в селе Шовском Тамбовской губернии в 1866 году. В 1892 году он прибыл в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона на Афоне, где спустя несколько лет был пострижен в монашество с именем Силуан. Прожив сорок шесть лет в обители, он «хранил ум и сердце от посторонних помыслов, очищал их от страстей для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению».

На выходных губернатор Евгений Первышов сообщал в своем канале в Max, что поучаствовал в заседании попечительского совета реготделения РВИО. По словам господина Первышова, в апреле по предложению Владимира Мединского он стал главой этого совета.

В мае 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщал об открытии первого в РФ музея Российского военно-исторического общества на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области.

Егор Якимов