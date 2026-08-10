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В Ярославской области проверяют информацию о массовой гибели рыбы

В Рыбинском округе зафиксирована массовая гибель рыбы в Волковском ручье, что стало поводом для проведения внеплановой проверки. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Специалисты министерства организовали выездное обследование места происшествия. В ходе работ будут отобраны пробы воды из водоема для последующего лабораторного анализа с целью выявления причин инцидента.

Сведения о случившемся направлены в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Ведомство приступило к принятию мер реагирования.

Антон Голицын

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