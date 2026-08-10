Погрузка зерна в Ростовской области выросла в 3,7 раза

Погрузка зерна на железной дороге в Ростовской области в июле 2026 года выросла в 3,7 раза по сравнению с июлем 2025 года. Об этом сообщает ростовское издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За июль 2026 года из региона по железной дороге отправили 220 тыс. тонн зерна. Отгрузка нефтепродуктов за тот же период увеличилась в 3,4 раза — до 110 тыс. тонн.

В целом объём железнодорожных отгрузок в Ростовской области в июле 2026 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,1 млн тонн. За первые семь месяцев 2026 года отгружено более 5,7 млн тонн продукции — на 0,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Мария Хоперская