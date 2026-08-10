В Новороссийске отменили сигнал «Атака БПЛА», но угроза сохраняется

В Новороссийске отменили сигнал «Атака БПЛА», однако угроза применения беспилотников сохраняется. Об этом вечером 10 августа в соцсетях сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей и гостей призвали сохранять бдительность и внимательно следить за официальными сообщениями. Ранее в Новороссийске дважды за день объявляли угрозу атаки беспилотников, а силы ПВО отражали налет.

Власти города регулярно напоминают жителям при объявлении сигнала «Внимание всем» не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Также сообщалось, что один человек пострадал утром 9 августа при падении обломков беспилотника в Новороссийске. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации. Власти города также заявили о разрушении фрагментов дрона на двух промышленных объектах и частном домовладении в поселке Верхнебаканском.

Анна Гречко