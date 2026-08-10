Ставропольские аграрии собрали почти 9,1 млн тонн пшеницы

В Ставропольском крае убрано 97,4% площадей, занятых пшеницей. Аграрии намолотили почти 9,1 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жатву завершили в 11 округах края: Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Туркменском, Александровском, Буденновском, Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском и Кочубеевском. Как отметил глава региона, несмотря на погодные условия, работы идут в оптимальные сроки. Обеспечение сельхозпредприятий необходимыми ресурсами для завершения уборочной кампании остается на контроле.

В июле Банк России сообщал, что аграрии Ставропольского края рассчитывают на урожай зерновых выше прошлогоднего. По оценке регулятора, этому способствовала хорошая влагообеспеченность почвы. Благоприятные условия также сложились для яровых культур, в частности подсолнечника и кукурузы.

При этом нынешний урожай формируется на фоне сохраняющихся проблем с экономикой сельхозпроизводства. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», участники аграрного рынка оценивали сокращение маржинальности хозяйств за последние годы минимум втрое. На финансовые показатели предприятий влияют рост стоимости топлива, удобрений, средств защиты растений, техники и заработной платы.

На фоне снижения рентабельности хозяйства также сокращают инвестиции. По данным издания, в прошлом году объем закупок новой сельхозтехники в Ставропольском крае сократился примерно вдвое. Участники рынка связывали это с ухудшением финансового положения предприятий, ростом затрат и снижением доступности заемных средств.

Отдельной проблемой перед уборочной кампанией стало обеспечение хозяйств дизельным топливом. В июне сельхозпроизводители сообщали «Ъ-Кавказ» о сложностях с приобретением необходимых объемов по оптовым каналам. В отдельных случаях хозяйства были вынуждены покупать дизель на АЗС.

Позднее аграрии также столкнулись с усложнением оформления льготного дизельного топлива. Как сообщали «Ъ-Кавказ» участники рынка, хозяйствам потребовалось предоставлять поставщикам подробные расчеты потребности в горючем, включая площади угодий, перечень работ и нормативы расхода топлива. При этом на свободном рынке стоимость дизеля для отдельных покупателей достигала 136–140 рублей за литр без учета доставки.

В 2025 году Ставропольский край собрал рекордные 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Нынешний показатель по пшенице уже приближается к этому объему, однако уборка в регионе еще продолжается.

Валерий Климов