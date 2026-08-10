ЦУР Удмуртии признал ложным указ о курсах подготовки пилотов БПЛА

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии назвал ложным указ, согласно которому госслужащие мужского пола будут обязаны пройти курсы подготовки пилотов БПЛА. Документ якобы подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Для женщин эту меру указали как рекомендательную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

«Документ оказался фальшивым. Врио главы УР подобных указов не издавала и к изданию не планировала. Данный документ отсутствует на официальном сайте главы и правительства УР»,— прокомментировали в проектном офисе.