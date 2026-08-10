Один человек погиб и двое ранены при атаке дронов на Белгородчину

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по грузовому автомобилю на предприятии погиб один человек. Он скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за атаки украинского беспилотника были ранены еще два жителя. Один из них получил осколочное ранение плеча, а другой — ранение голени. На скорой белгородцев транспортируют в горбольницу №2 облцентра.

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали Белгородскую область. Смертельные ранения получили четыре человека, еще пятеро пострадали.

Егор Якимов