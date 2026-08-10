На «Ростов Арене» ограничили число зрителей после июльского шторма

На «Ростов Арене» введены ограничения по вместимости в связи с повреждением инфраструктуры стадиона во время июльской стихии. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на президента РПЛ Александра Алаева.

«Матч с «Рубином» пройдет на «Ростов Арене» с определенными ограничениями по вместимости», — заявил Алаев.

Встреча «Ростов» — «Рубин» состоится 15 августа, начало в 18:30 по московскому времени. Ранее матч 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА из-за восстановительных работ на стадионе перенесли в Москву — та игра завершилась со счетом 0:0.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», днем 25 июля на Ростовскую область обрушился ураганный ветер с ливнями, с грозой и, местами, градом. Без света остались по меньшей мере 15 муниципалитетов региона — в том числе Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и другие города. Получили повреждения здания, автомобили, количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Подробнее - в материале «Штормовое испытание».

Мария Хоперская