В Анапе ремонтируют дороги в Цибанобалке, Супсехе и станицах
В Анапе продолжается ремонт и содержание дорожной инфраструктуры. О ходе работ рассказала глава города Светлана Маслова.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В селе Цибанобалка на улице Садовой фрезеруют покрытие, устраняют неровности и просадки, после чего укладывают новый асфальт. На улице Жемчужной проводится грейдирование.
В Супсехе на улице Садовой срезают асфальтобетонное покрытие на площади около 1 тыс. кв. м и вывозят образовавшиеся материалы.
В станице Анапской грейдируют улицы Колхозную, Черноморскую и другие. Аналогичные работы проводят в станице Гостагаевской.
В самой Анапе на пересечении улиц Владимирской и Заводской выполняют ямочный ремонт. На улице Толстого ремонтируют тротуар.
Отдельное внимание уделяют подготовке дорог к началу учебного года. Возле школ №3, №11 и №14, а также детских садов №15 «Дельфиненок», №21 «Малышок» и №32 «Ромашка» обновляют дорожную разметку. К 1 сентября ее планируют нанести возле всех образовательных учреждений Анапы.