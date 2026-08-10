В Северной Осетии раскрыта схема фиктивной прописки граждан РФ

МВД по Республике Северная Осетия — Алания сообщило о раскрытии схемы фиктивной регистрации граждан России. Ее организовала 26-летняя жительница Ставропольского края, создавшая преступную группу из шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В группу вошли еще пять женщин из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Дагестана и самой Северной Осетии. Участницы действовали по разделению обязанностей: одни находили владельцев жилья, готовых за деньги ставить людей на учет, другие занимались оформлением документов, третьи распределяли средства и координировали работу.

Среди фигуранток дела — 37-летняя жительница Кировского района республики, регистрировавшая людей в собственном доме за вознаграждение. На ее счету 24 эпизода.

Группа действовала в нескольких регионах Северного Кавказа. Полиция проверяет возможную причастность участниц к аналогичным преступлениям в других субъектах России.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.2 УК РФ — фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Мария Хоперская