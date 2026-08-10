Бастрыкин взял на контроль жилищный вопрос многодетной семьи из Зверево

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также о мерах по защите жилищных прав многодетной семьи из города Зверево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом послужило обращение, размещённое в комментариях к аккаунту приёмной председателя СК. Многодетная мать сообщила, что в декабре 2025 года её семья, воспитывающая 10 детей, была признана нуждающейся в жилом помещении, однако в список на обеспечение жильём в 2026 году включена не была. Заявительница опасается, что после достижения старшей дочерью совершеннолетия семья лишится права на получение жилья.

СУ СК по Ростовской области организовало процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская