В Ростовской области дроппер передал карту мошенникам и попал под суд

Белокалитвинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя города. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина за денежное вознаграждение передал свою банковскую карту и реквизиты доступа к счету третьему лицу, в отношении которого ведется отдельное уголовное дело. Впоследствии на этот счет под влиянием обмана перевели почти 200 тыс. руб.

Материалы дела переданы в суд.

Мария Хоперская