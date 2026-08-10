Жители Тамбовской области взяли кредиты на 57 млрд за первое полугодие 2026-го

За первое полугодие 2026 года жители Тамбовской области оформили кредитов на 56,6 млрд руб. — рост почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К началу июля суммарная задолженность населения перед банками достигла почти 154,5 млрд руб. Свыше половины — 78,7 млрд руб. — приходится на потребительские кредиты. За первые шесть месяцев года жителям региона выдали таких займов на 47,6 млрд руб. — почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти две трети выдач пришлись на кредитные карты — 29,9 млрд руб.

С января по июнь жители Тамбовской области взяли на покупку автомобилей почти 5,3 млрд руб. — в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В региональном отделении Центробанка уточнили, что рост продаж легковых машин в мае — июне связан с укреплением валюты, смягчением условий автокредитования и расширением программ рассрочки.

В 2025 году банки выдали жителям Тамбовской области 102,2 млрд руб. кредитов — на 17,6% меньше, чем в 2024-м. При этом общий долг населения перед кредитными организациями к началу 2026 года достиг 149,8 млрд руб.

Кабира Гасанова