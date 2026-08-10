В мэрии Ярославля рассказали о планах на новое кладбище

В Ярославле создание нового муниципального кладбища планируется на территории промышленной зоны, вдали от жилых домов. Об этом сообщили в мэрии. Городские власти ответили на беспокойство жителей в связи с созданием нового погоста на улице Гагарина. В мэрии сообщили, что новое кладбище необходимо городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Новый современный погост позволит создать достойные условия для захоронений, обеспечить чистоту, навигацию и возможность навещать могилы родных без труда. Именно поэтому был подобран участок, расположенный не просто вдали от жилых домов, но и в географически удобной точке города — недалеко от завода технического углерода»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Мэрия уже инициировала перевод земельного участка из статуса производственной земли в категорию земель специального назначения для размещения кладбищенского комплекса. Проект предусматривает строительство современной инфраструктуры с дренажной системой, твердыми дорожными покрытиями и выделенными зонами для похоронных церемоний. Планируется четкое зонирование территории для удобства навигации посетителей и обслуживания могил.

Антон Голицын