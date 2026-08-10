В трех районах Новороссийска звучит сирена из-за угрозы атаки БПЛА

В Мысхакском и Абрау-Дюрсо сельских округах Новороссийска, а также в селе Широкая Балка звучит сирена с сигналом «Внимание всем» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями администрации и главы Новороссийска. Власти также напомнили о запрете снимать и публиковать в социальных сетях фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Напомним, днем 10 августа в Геленджике и сельских округах курорта закрыли все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников и работы ПВО.

Угроза атаки БПЛА также была объявлена в Новороссийске и Анапе. Жителей и гостей городов призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо с окнами, не выходящими на море. В качестве укрытия рекомендованы коридор, ванная, туалет или кладовая.

Анна Гречко