В мэрии Сочи разъяснили условия страховки от падения БПЛА

Жителям Сочи напомнили о возможности застраховать недвижимость и движимое имущество от рисков, связанных с падением БПЛА и их обломков. При заключении договора важно проверить перечень застрахованных рисков и условия выплаты, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Страхование может распространяться на конструктивные элементы здания, отделку, инженерные коммуникации, мебель, бытовую технику и электронику. Отдельно можно застраховать вспомогательные постройки. Автомобиль в такой полис не входит, для него требуется отдельный договор.

В договоре должны быть четко прописаны риски, связанные с падением беспилотника, атакой БПЛА или ущербом от обломков. Также необходимо уточнить, покрывает ли страховка последствия происшествия — пожар, ударную волну и повреждения от работы систем ПВО. Для автомобилей риск повреждения из-за БПЛА чаще оформляют отдельной опцией.

Важны лимиты выплат, срок действия и территория страхования. Отдельно следует изучить исключения. Страховщик может не выплатить компенсацию, если происшествие квалифицировали как теракт или диверсию, произошло оно на территории, исключенной из покрытия, либо было связано с военными действиями и соответствующий риск не включили в договор.

Для получения выплаты потребуются заявление, документы о праве собственности, банковские реквизиты и подтверждение происшествия от компетентных органов. К ним могут относиться справки полиции, МЧС России, Росавиации и других ведомств, а также акт осмотра. В документах должна быть указана связь повреждений с падением БПЛА или его частей. К заявлению можно приложить фото- и видеоматериалы. Страховщик вправе потребовать независимую оценку ущерба.

До фиксации повреждений ремонт начинать не следует. О происшествии необходимо сообщить страховщику в сроки, установленные договором.

В выплате могут отказать при нарушении условий договора, отсутствии необходимых документов или если событие не входило в перечень застрахованных рисков. Для автомобилей дополнительными основаниями могут стать коммерческое использование без расширения покрытия и отсутствие обязательного протокола ГИБДД, если в полисе нет опции выплаты без справок.

Мария Удовик