Запрет на найм мигрантов в такси и доставку в Петербурге продлят до 2028 года

В правительстве Санкт-Петербурга готовят проект постановления о продлении запрета на найм иностранных граждан в службы такси и доставки на 2027 год. О намерениях городских властей рассказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости Татьяна Морозкова во время «нулевых» чтений бюджета в Заксобрании 10 августа, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге мигрантам запретят работать в такси до 2028 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге мигрантам запретят работать в такси до 2028 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Госпожа Морозкова в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» уточнила, что новый документ продлит действие запрета до декабря 2027 года. Перечень профессий, по которым иностранцы не смогут трудоустроиться по патенту, останется прежним.

Запрет на трудоустройство иностранцев в сфере такси и сервисов доставки действует в Петербурге с конца лета 2025 года. Постановление, затрагивающее иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность по патентам, подписал губернатор Александр Беглов. Сперва ограничение действовало до конца года, однако в декабре 2025 года глава города продлил его на весь 2026 год. В Смольном объясняли необходимость запрета вопросами безопасности и экономическими интересами государства.

Константин Леньков