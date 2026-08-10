Роман Власов: В Воронежской области условия для тех, кто хочет заниматься спортом, за последние годы существенно улучшились

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, майор Росгвардии Роман Власов рассказал о развитии спортивной сферы

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Позволяют ли меры по поддержке физкультуры и спорта повышать количество сторонников здорового образа жизни в Воронежской области?\

Я еще погружаюсь в жизнь региона, изучаю его социально-экономические показатели. Но большая часть моей сознательной жизни связана со спортом, так что развитием инфраструктуры и имеющимися в регионе возможностями для занятий спортом я интересовался в первую очередь. И те данные, что я успел просмотреть, как и объекты, которые успел посетить, позволяют уверенно сказать: в Воронежской области условия для тех, кто хочет заниматься спортом, за последние годы существенно улучшились.

Число людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физкультурой и спортом, в регионе постоянно растет. К концу 2025 года их доля составляла уже более 60% жителей. В области много сделано для популяризации спорта и здорового образа жизни: проводятся массовые спортивные мероприятия, действует разветвленная сеть физкультурно-спортивных организаций.

Наиболее крупные спортивные объекты, знакомые и жителям области, и даже проживающим за её пределами – это Центр по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник» (был построен в 2020 году рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и является до сих пор одним из крупнейших центров такого рода в России), футбольный манеж в Шилово, Ледовая арена «Айсберг» в Борисоглебске (построена в рамках проекта «Демография», оснащена и открылась в 2024 году) и спортивный комплекс с борцовским залом в Воронеже (Дворец спорта имени Василия Меркулова часто даже неофициально называют Дворцом борьбы). А самым масштабным проектом, реализованном в рамках областной адресной инвестиционной программы Воронежской области стало строительство стадиона «Факел» на ул. Маршака. Общий объём средств на его строительство составил 2,2 млрд рублей. Это то, чем область по праву может гордиться.

Совсем недавно, буквально в январе 2026 года власти ввели в строй Фиджитал-центр на Петровской набережной. Его открытие стало знаменательным событием для воронежцев. Кроме того, в регионе растет число некапитальных спортивных объектов: в прошлом году их открыли девять. В их число вошел ряд малых площадок ГТО.

Более 18 тысяч воронежских спортсменов имеют спортивные разряды и звания. За 2025 год воспитанники спортивных школ области завоевали 3 тысяч медалей на всероссийских и более 200 медалей на международных соревнованиях. И останавливаться на достигнутом область не планирует. Вместе с правительством региона я буду работать для того, чтобы, в соответствии с поручением Президента России, доля занимающихся спортом жителей области достигла 70%.