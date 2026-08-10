В сельских округах Геленджика закрыли пляжи из-за угрозы атаки БПЛА

В Геленджике и сельских округах курорта закрыли все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников и работы ПВО. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

«В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО все пляжи в Геленджике, сельских округах закрываем», — написал господин Богодистов. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, подчеркнув, что безопасность людей является приоритетом.

Угроза атаки БПЛА также объявлена в Новороссийске и Анапе. Жителей и гостей городов призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо с окнами, не выходящими на море. В качестве укрытия рекомендованы коридор, ванная, туалет или кладовая.

Заставшим сигнал об угрозе на улице рекомендуют спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Власти призывают не укрываться в автомобилях или за стенами многоквартирных домов и оставаться в безопасном месте до официального сообщения об отмене угрозы.

Анна Гречко