Авиарейсы в Омск перенаправлены в Астану и Новосибирск

Два самолета, летевшие в омский аэропорт, перенаправлены в другие города. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Речь идет о рейсах «Аэрофлота» SU1688 Москва — Омск и C6463 Centrum air Ташкент — Омск. Первый из них направлен в Новосибирск, второй — в Астану. «После снятия ограничений самолеты вернутся в Омск»,— отметили в омском аэропорту. Кроме того, рейс ЮТ305 авиакомпании «ЮТэйр» остался в аэропорту Ханты-Мансийска.

Напомним, в Омской области объявлена беспилотная угроза. Губернатор Виталий Хоценко сообщил о том, что все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Валерий Лавский