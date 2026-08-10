«МегаФон» протестировал первую Private 5G в собственной лаборатории телекоммуникационного оборудования. Проект подтвердил готовность к бесшовному переводу ранее созданных сетей LTE на 5G с применением отечественных базовых станций — в том числе в компаниях, где предъявляются повышенные требования к надежности и информационной безопасности. Важным этапом стала интеграция новых отечественных станций с действующими базовыми станциями иностранного производства. В «МегаФоне» заявили, что продолжат развивать направление Private 5G. По мере появления нового российского телекомоборудования оператор будет тестировать его в лаборатории перед внедрением в действующие сети.

Chevrolet покидает Китай. В период своего расцвета Chevrolet, благодаря таким популярным моделям, как Cruze и Malibu, достигла максимального объема продаж в 600 тысяч автомобилей в год. Совместное производство длилось 21 год.

«Лента» официально получила контроль над сетью «О'кей». Это обнаружил “Ъ” в базе данных СПАРК. Официально о покупке компания объявила в начале июня 2026 года. О возможной сделке в СМИ сообщалось еще в январе 2025 года.